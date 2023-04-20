В апреле на трассе М-4 «Дон» - одной из главных транспортных артерий страны от Новороссийска до Москвы, в том числе на отрезке в Ростовской области - эксперты TelecomDaily провели исследование, чтобы узнать, с каким оператором отправляться в путь надежнее.

Проехав полторы тысячи километров, аналитики определили, что лучшие результаты по большинству параметров показал МТС. У этого оператора самый низкий Ping - параметр, отвечающий за стабильность сигнала. Чем ниже Ping, тем быстрее пакет данных доставляется от абонента на сервер и приходит обратно.

Если говорить о более понятной для пользователя характеристике мобильного интернета - скорости передачи данных, то здесь также основные лидирующие позиции у МТС.

Средняя скорость от абонента (то есть скорость, с которой пользователь отправляет файлы) на всем пути у МТС составила 15,7 Мб/с. На втором месте «Билайн» - 14,8 Мб/с, третий «Мегафон» - 13,8 Мб/с, у Tele2 - 12,8 Мб/с.

По средней скорости по направлению к абоненту (то есть скорость, с которой пользователь загружает файлы на устройство) лучшим стал Tele2 - 42 Мб/с, МТС идет почти вровень - 41,3 Мб/с, у «Билайна» - 37 Мб/с, у «МегаФона» - 36,1 Мб/с.

Также аналитики изучили максимальную скорость, зафиксированную во время поездки. По загрузке данных к абоненту первый МТС- 288 Мб/с, далее «МегаФон» - 280 Мб/с, у «Билайна» - 228 Мб/с, у Tele2 - 226 Мб/с. Максимальную скорость по отправке данных от абонента продемонстрировал «МегаФон» - 126 Мб/с, вторым стал «Билайн» - 95 Мб/с, у МТС - 94 Мб/с, у Tele2 - 72 Мб/с.

Еще один исследуемый параметр - успешность загрузки эталонной страницы. Этот параметр измеряется в процентах. Он говорит о комфорте использования интернета. Результаты у большой четверки следующие: МТС - 97%, у Tele2 - 96%, у «Билайна» - 95%, у «МегаФона» - 94%.

Информационный обзор редакции на основании исследования ИАА TelecomDaily.