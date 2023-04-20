Власти Ростова пообещали запустить в Суворовский двухсекционные автобусы

Если перевозчики не решат проблему с недовыпуском транспорта в Суворовский, с ними могут расторгнуть контракты. Фото: Дмитрий Кутепов

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отреагировал на жалобы жителей микрорайона Суворовского из-за проблем с работой общественного транспорта. В телеграм-канале он опубликовал ряд поручений, направленных на решение вопроса.

Департамент транспорта города получил поручение проработать применение на линиях двухсекционных автобусов, которые могут одномоментно вмещать до 150 пассажиров.

Транспортные компании ООО «ЮТК», ООО «Янтарь 1» и ООО «Транс-Экспорт» должны за несколько дней организовать стопроцентный выпуск автобусов. Если этого не произойдет, с ними могут расторгнуть контракты. Как следствие — они не будут иметь возможности заниматься перевозками и могут обанкротиться.

Дептранс в течение трех дней рассмотрит возможность возврата зимнего графика работы. Такая мера должна увеличить количество автобусов на линиях. Сейчас возникает проблема, когда даже при стопроцентном выходе на маршруты пассажиры фактически не могут их дождаться. Те стоят в пробках.

Дополнительно проработают возможность увеличение подвижного состава по маршруту из ЖК Суворовский до ГПЗ 10.

Напомним, жители ЖК Суворовский не первый год жалуются на проблемы с работой общественного транспорта. Особенно в утренние и вечерние часы. Ранним утром, когда люди добираются на работу, там выстраиваются длинные очереди, чтобы уехать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове первые вытрезвители могут появиться в микрорайоне "Суворовском" в 2024 году

Сейчас Ростовская область находится на восьмой строчке в рейтинге «трезвых регионов», потому что в муниципалитете низкие показатели смертности из-за употребления алкоголя (подробности)