Сотрудники атомной станции из Ростовской области победили в чемпионате компетенций «Промышленная механика и монтаж»

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Сотрудники Ростовской АЭС очередной раз подтвердили свою высокую компетенцию на чемпионате «REASkills 2023». Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования цеха централизованного ремонта (ЦЦР) атомной станции Леонид Пархомик вместе со своим экспертом Максимом Ковалевым в компетенции «Промышленная механика и монтаж» стали лучшими. Масштабные соревнования проходили в течение пяти дней в пяти регионах страны: Балакове, Нововоронеже, Удомле, Чебоксарах и Екатеринбурге.

Всего в седьмом дивизиональном чемпионате профмастерства приняло участие 371 атомщик: 215 конкурсантов и 156 экспертов. Ростовскую область представляли 10 специалистов: 3 участника и 7 экспертов, в том числе один главный дивизиональный.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, борьба была упорной, и тем ценнее заслуженная победа персонала региона.

- Ростовская атомная станция, являясь частью концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», ведёт большую и планомерную работу по раскрытию потенциала молодых работников, поддерживаемую Правительством Российской Федерации. На чемпионат от нашей атомной станции была подана 21 заявка, три конкурсанта прошли предварительный отбор на предприятии, - отметил Андрей Сальников.

Для работников цеха централизованного ремонта это третий подряд успех на чемпионате «REASkills» в этой компетенции. До Леонида Пархомика на высшую ступень пьедестала поднимались его эксперт Максим Ковалев и Владимир Дорохов в 2021-м и 2022-м годах соответственно.

НАША СПРАВКА

Дивизиональный чемпионат REAskills проводится в Электроэнергетическом дивизионе Госкорпорации «Росатом» с 2017 года с целью развития компетенций сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными стандартами. По итогам дивизионального чемпионата будет сформирована команда на отраслевой AtomSkills-2023, который пройдет в Екатеринбурге.