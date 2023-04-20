Новые сети для водоснабжения левобережной зоны Аксайского района готовы уже на 50 %

Строительные работы ведутся на территориях четырех поселений Дона. Фото: сайт МинЖКХ РО

В Ростовской области уже на 50 % построили новые сети для водоснабжения левобережной зоны Аксайского района. Работы ведутся в Истоминском, Ленинском, Ольгинском и Верхнеподпольненском поселениях, сообщили в МинЖКХ региона.

По данным ведомства, запустить коммуникации в эксплуатацию должны в 2024 году. После этого чистую питьевую воду будут получать 45 тысяч человек - жители более десятка аксайских населенных пунктов.

Стоимость работ составила 2,2 млрд рублей. Деньги в итоге должны потратить на возведение 53 км магистрального водопровода, пяти наносных станций, пяти установок для обеззараживания воды и 10 резервуаров чистой воды.

Капитальное обновление выполнят в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Ряд мероприятий по обеспечению качественной водой выполняют на деньги из регионального бюджета. При этом большую поддержку оказывает Минстрой России в рамках федпроекта «Чистая вода», - отметил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Отметим, с начала выполнения программы проекта «Чистая вода» на Дону ввели шесть объектов водоснабжения. До конца 2023 года собираются завершить еще пять. После выполнения всех задач к концу 2024 года качественную питьевую воду будут получать 81,6 % населения.

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