С 23 апреля в Ростове рядом со старым автовокзалом ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать до конца мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону, недалеко от старого автовокзала, через три дня ограничат проезд транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

- С 23 апреля по 31 мая 2023 года введут ограничения на Октябрьской площади, на участке от проспекта Шолохова, 130 до переулка Кривошлыковского, - говорится в сообщении.

Знаки и перекрытия должны выставить на проезжей части на время работ по прокладке коммуникаций.

Добавим, с 22 апреля на улице Социалистической в районе дома № 167/40 запретят парковку машин. Также установят требование по скорости до 40 км/ч на Еременко в районе пешеходного перехода, около дома № 85.

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