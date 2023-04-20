Россияне стали чаще вкладывать деньги в драгоценные металлы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первом квартале 2023 года, по данным ВТБ, количество открытых в банке обезличенных металлических счетов достигло 47,5 тысяч. Это на 7% выше, чем в начале января и на 40%, чем годом ранее. При этом общий объем портфеля превысил 40 тонн. Одновременно произошло увеличение среднего «чека»: если в марте 2022 года он составлял 0,25 кг, то сейчас - 1,17 кг.

Самым популярным металлом по-прежнему является золото: на него приходится более 51% открытых в банке металлических счетов и свыше 80% объема вложений. На втором месте серебро – около 30% и 9% соответственно. Еще примерно по 9% счетов клиенты открыли в платине и палладии, на них приходится 5% и 3% объема размещений.

- В новых экономических условиях россияне стали внимательнее подходить к инвестированию собственных средств, предпочитая широкий набор сберегательных инструментов. На этом фоне мы фиксируем растущий интерес к обезличенным металлическим счетам как альтернативному способу вложения. Среди металлов клиенты чаще отдают предпочтение золоту, справедливо считая его главным источником получения прибыли на длительном горизонте планирования, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.