Военный комиссар Игорь Егоров расскажет о весеннем призыве, повестках и отсрочке

На вопросы призывников военком ответил в студии радио "Комсомольская правда". Фото: Наталья Захарченко

Об повестках, отсрочке, повышении призывного возраста и ждать ли второй волны мобилизации. На эти и другие вопросы в студии «КП — Ростов-на-Дону» ответил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

Игорь Александрович рассказал, сколько парней призовут на срочную службу в армию из донского региона в этот весенний призыв. Полковник разъяснил, ждать ли нынешним призывникам электронную повестку в личном кабинете на Госуслугах, и где еще им могут вручить повестку. Обсудили, сотрудникам каких предприятий сегодня предоставляется отсрочка. Также гость студии ответил на самые частые вопросы от ребят, которые призываются на срочную службу, и их родителей.

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