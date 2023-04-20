22 апреля в Таганроге проведут весенний субботник

Уборку начнут в первой половине дня Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

22 апреля жители Таганрога примут участие в областном субботнике. Присоединиться к акции могут все желающие, сообщили городские власти.

Сбор в рамках весеннего месячника чистоты организуют в сквере около памятника «Жертвам радиационных катастроф» (улица Дзержинского) и на Дуровском Спуске. Начало уборки в 9 часов.

Добавим, всего подобные акции в субботу должны пройти в 55 муниципалитетах Дона. Ожидается, что к полезным работам присоединятся 25 тысяч человек и более тысячи организаций. Будет задействовано около тысячи единиц техники. Жители Ростовской области уберут дворы, общественные пространства, приведут в порядок скульптуры, высадят деревья и цветы, выкрасят лавочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге временно ограничат движение по участку Николаевского шоссе

Дорожные изменения будут действовать в течение четырех дней (подробности)