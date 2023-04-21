Мусульмане донского региона отмечают окончание поста Рамадан

Фото: предоставлено «Аманат»

21 апреля мусульмане Ростовской области отмечают один из главных праздников в исламе - Ураза-байрам или «Праздник разговения». Он возвещает конец 30-дневного поста в священный месяц Рамадан.

С праздником единоверцев поздравил имам мечети и председатель местной религиозной организации мусульман Ростова и Ростовской области «Аманат», входящей в состав Духовного собрания мусульман России, Юсуп Алиханов.

Фото: предоставлено «Аманат»

- Мира, милости и благословения Всевышнего Создателя всем людям и особое приветствие жителям Ростова и Ростовской области! - обратился к мусульманам Дона Юсуп Сулайманович. - В благословенный праздник хочу пожелать всем нам мирного неба над головой, спокойствия и благодати в наших семьях. Желаю нам в это нелегкое время жить в радости, чтобы каждый, кто вышел из своего дома защищать интересы своей страны, защищать свою Родину, вернулся к своим семьям, женам, детям и родителям. Прошу Всевышнего, чтобы были приняты ваши молитвы, посты, пожертвования и все благие деяния. Дай Бог, чтобы этот священный месяц Рамадан послужил причиной нашего очищения, очищения наших сердец, наших душ и наших помыслов. Желаю всем крепкого здоровья и единства сплочения нашего общества. Важно, чтобы каждый из нас, несмотря на все испытания и сложности, проявлял почтение и уважение друг к другу.

СПРАВКА «КП»

Стараниями простых граждан в 2019 году в центре Ростова было приобретено здание по улице Туркестанская, 1б, которое реконструировали под молитвенный дом. С конца 2019 года оно работает как полноценная мечеть, где осуществляются должным образом все религиозные предписания. Реконструкцией и ремонтом занимались простые люди разных вероисповеданий, большинство - на благотворительной основе.

Имам и прихожане мечети «Аманат» регулярно проводят благотворительные акции, мероприятия среди взрослых и детей, направленные на нравственное и духовное развитие и просвещение, предотвращение радикализма.