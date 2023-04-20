Клиенты «Ростелекома» стали чаще благодарить операторов кол-центра за помощь Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подвел первые итоги внедрения системы речевой аналитики в процесс работы контактного центра для совершенствования качества клиентского сервиса. Решение разработано группой компаний ЦРТ. Клиенты компании отметили эффект от применения технологии: число благодарностей за полученные по телефону и в чатах консультации выросло на 19%.

В 2022 году через интеллектуальную систему прошло свыше 150 млн минут голосовых консультаций, что составляет порядка 400 тысяч минут разговоров в день. На основе полученной информации «Ростелеком» совершенствует процедуры и сценарии взаимодействия с абонентами.

- Разговоры операторов контактного центра с клиентами содержат ценную информацию, анализ которой помогает бизнесу повышать эффективность и становиться лучше для пользователей. Речевая аналитика позволяет оперативно определять, чем довольны или недовольны клиенты, с какими вопросами они обращаются чаще всего и насколько успешно специалисты их решают, — отметил директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

Оцениваются такие параметры, как длительность ожидания ответа, полнота консультации, уровень ведения диалога и многое другое. Такое количество системных метрик позволяет создавать качественные выборки для непрерывного анализа и последующего совершенствования службы клиентского сервиса.

- Речевая аналитика ЦРТ позволяет проанализировать массивные объемы речевых и текстовых данных, включает максимально широкий спектр количественно-временных параметров. Специально для "Ростелекома" была разработана возможность анализа индекса удовлетворенности клиента, — прокомментировал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

В ближайшее время «Ростелеком» планирует увеличить количество рабочих мест, подключенных к системе, и расширить область ее применения на подразделения компании, отвечающие за обслуживание клиентов.

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