В Таганроге открыли фотовыставку «Донбасс. Дорога домой»

Экспозицию представили вчера, 19 апреля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге для жителей и гостей города открыли фотовыставку «Донбасс. Дорога домой». Сейчас ее можно найти в Южно-Российском научно-культурном центре Чехова на улице Октябрьской.
Работы трех авторов показывают жизнь в разрушенных городах и поселках, в том числе в Мариуполе, Волнавахе, Степановке, Авдеевке. Также на кадрах запечатлели героев-защитников. Всего представлено около 40 снимков, сделанных с 2014 по июль 2022 года.
Первыми с экспозицией ознакомились студенты института имени Чехова и механического колледжа.
В рамках программы молодые люди также посмотрели отрывок из документального фильма «Без срока давности. Адский колодец», в котором раскрывается тема геноцида мирного населения Дона в годы Великой Отечественной войны.
Интерактивная часть выставки была представлена мастер-классом по плетению маскировочной сети. Показали также обмундирование бойцов-участников СВО, виды оружия и трофейную форму укрнациста.
Добавим, фотоэкспозицию подготовили «Донецкий республиканский краеведческий музей», а также общественные организаций «СКИФ» и ЦМЛ «Движение вверх».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
22 апреля в Таганроге проведут весенний субботник
Присоединиться к уборке родного города могут все желающие (подробности)