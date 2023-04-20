Ветер и дождь прогнозируют в Ростове-на-Дону на 20 и 21 апреля

Осадки с грозами возможны в донской столице Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Ростове-на-Дону в течение 20 и 21 апреля. Об этом можно судить по опубликованным данным Гидрометцентра.

- В указанный период будет облачно с прояснениями. Временами дождь, вечером с грозой. Ветер ожидается восточный и северо-восточный с переходом на западный и юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-14 м/с, - говорится в сообщении.

Добавим, температура воздуха в донской столице ночью должна составить +8-10 градусов, днем - около +13-15 градусов.

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