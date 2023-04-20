Банк «Центр-инвест» присоединился к проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

19 апреля в Законодательном собрании Ростовской области банк «Центр-инвест», Южный федеральный университет и МФЦ подписали соглашение об участии в реализации проекта «МФЦ — общественные приемные органов власти и организаций». Банк стал первой коммерческой организацией, вошедшей в проект.

Благодаря проекту онлайн-консультации специалистов органов государственной власти станут более доступными для всех жителей Ростовской области, включая самые отдаленные районы. Проект также оказывает содействие повышению финансовой грамотности граждан.

На церемонии подписания соглашения с приветственным словом выступила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова. Она подчеркнула важность проекта для оказания помощи гражданам в вопросах финансовой грамотности и цифровой гигиены, сокращения расстояния между органами государственной власти и жителями, тиражирования опыта Донского региона как лучшей практики правовых инициатив в стране.

фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Этим проектом мы расширяем сотрудничество с нашими стратегическими партнерами МФЦ и ЮФУ. Мы уверены, что передовой опыт банка «Центр-инвест» и Южного федерального университета по развитию навыков финансовой грамотности в сочетании с цифровыми технологиями поможет сделать жизнь людей лучше и удобнее. Будет способствовать доверию и открытости между властью, бизнесом и обществом — подчеркнула Председатель Правления банка Лидия Симонова.

Социально-образовательный проект банка «Центр-инвест» Центр финансовой грамотности населения был основан в 2014 году для оказания бесплатных консультаций населению. На сегодняшний день пять Центров ведут постоянную работу в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске. За девять лет работы более 1,5 млн человек стали слушателями центров финансовой грамотности, более 5 тысяч волонтеров получили навыки финансового просвещения.

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