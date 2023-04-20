Информацию о переходе на двухлетний период срочной службы прокомментировал донской военком

Призываться будут парни с 18 до 27 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

О сроке службы новобранцев, которые пополнят ряды Вооруженных сил в весенний призыв — 2023, и когда будет осуществлен переход на двухлетний период несения срочной службы, в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

- Официальной информации о переходе на двухлетний период несения службы вообще не было, и пока она не имеет под собой никакой почвы, - успокоил призывников Игорь Анатольевич. - Военнослужащему по призыву предстоит проходить службу ровно один год.

Также в ходе интервью военком донского региона рассказал, что в нынешний призыв не идет речи о повышении призывного возраста до значений с 21 года до 30 лет. Призываться будут парни с 18 до 27 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повышение призывного возраста прокомментировал военком Ростовской области Игорь Егоров

Полковник рассказал, ждать ли дончанам с 28 и до 30 лет повестки в этот призыв (подробности)