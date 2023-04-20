Военный комиссар Ростовской области рассказал, как призывнику могут законно вручить повестку

С 14 апреля президент узаконил вручение электронных повесток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Способы законного вручения повесток для прохождения срочной службы в весенний призыв — 2023 назвал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

- 14 апреля президентом России подписан закон № 127 о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, - напомнил военный комиссар. - В нем указано, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестку военного комиссариата в письменной форме под расписку.

Игорь Анатольевич уточнил, что повестки направляются военным комиссариатом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или пребывания.

- Либо вручаются призывнику работниками военного комиссариата по месту работы или учебы руководителем или ответственными за военно-учетную работу должностными лицами, - добавил полковник.

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