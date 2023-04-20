Для кого ввели отсрочку от армии, рассказали в военном комиссариате Ростовской области

Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для кого сейчас предусмотрена отсрочка от армии по последним законодательным решениям, рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

- Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - напомнил донской военком.

Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Правило распространяется на специалистов со стажем и менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения.

- Компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в министерство цифрового развития России не позднее первого мая, - проинструктировал Игорь Анатольевич. - Затем Минцифры направляет обобщенный список в Минобороны, и после его доводят до военкоматов. И на основании списка мы предоставляем отсрочку.

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