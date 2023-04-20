В военкомате Ростовской области рассказали, кто пользуется альтернативной гражданской службой

В Ростовской области несение альтернативной гражданской службы не является самым популярным видом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Альтернативная гражданская служба оказалась не популярной среди призывников Ростовской области. Об этом в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров.

- В Ростовской области несение альтернативной гражданской службы не является самым популярным видом, и мы ежегодно отправляем не более 10-15 человек в призыв, - говорит спикер.

Тех, кого интересует возможность отслужить именно в таком формате, полковник порекомендовал обращаться в свой муниципальный военкомат за подробной информацией и изучить Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».

- Я хочу сказать, что ее срок в 1,75 раза превышает срок службы по призыву и составляет 21 месяц, - уточнил Игорь Анатольевич.

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- Компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в министерство цифрового развития России не позднее первого мая, - проинструктировал Игорь Анатольевич. (подробности)