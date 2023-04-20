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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:43

Военком Игорь Егоров рассказал о материальном обеспечении призывников в Ростовской области

Первая отправка призывников пройдет 21 апреля
Михаил СТРИЖЕВ
В Ростовской области первая отправка призывников пройдет 21 апреля.

В Ростовской области первая отправка призывников пройдет 21 апреля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Военный комиссар Игорь Егоров рассказал о военном обеспечении призывников в Ростовской области. На вопросы о весеннем призыве он ответил в интервью «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

По его словам, все призывники получают вещевое обмундирование: летнюю и зимнюю формы. Ее тип зависит от рода войск, куда направляют молодого человека.

— Призывники также обеспечиваются войсковым питанием, пайком по норме № 1, — добавил Игорь Егоров.

Напомним, в Ростовской области первая отправка призывников пройдет 21 апреля. К местам службы будут доставлены около 100 человек.

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