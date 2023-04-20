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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:55

Зачем в Ростове весной вернут зимний график работы автобусов

Власти города пошли на такой шаг из-за недовыпуска машин на линии
Дмитрий Кутепов
Компанию «Янтарь 1» обязали до 24 апреля наладить стопроцентный выпуск машин на линии.

Компанию «Янтарь 1» обязали до 24 апреля наладить стопроцентный выпуск машин на линии.

Фото: Дмитрий Кутепов

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поручил дептрансу города вернуть выпуск автобусов по графику выходного дня. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Дал поручение департаменту транспорта вернуть выпуск транспорта в городе по графику зимнего времени, — отметил глава донской столицы.

Данная мера стала ответной реакцией властей на жалобы горожан на недовыпуск автобусов на рейсы. Изначально недовольство высказали жители микрорайона Суворовского. После этого пошли сообщения о проблемах и от жителей других районов города.

В зимнее время, по контрактам, на маршрутах должно быть больше автобусов.

Также администрация начала претензионную работу с перевозчиками. Компания «Янтарь 1» из-за недовыпуска своих автобусов получила требование до 24 апреля организовать стопроцентный выпуск транспорта. Если этого они не сделают, то администрация расторгнет контракт и автотранспортное предприятие попадет в «черный список» антимонопольщиков.

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