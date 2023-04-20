Зачем в Ростове весной вернут зимний график работы автобусов

Компанию «Янтарь 1» обязали до 24 апреля наладить стопроцентный выпуск машин на линии.
Фото: Дмитрий Кутепов
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поручил дептрансу города вернуть выпуск автобусов по графику выходного дня. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
— Дал поручение департаменту транспорта вернуть выпуск транспорта в городе по графику зимнего времени, — отметил глава донской столицы.
Данная мера стала ответной реакцией властей на жалобы горожан на недовыпуск автобусов на рейсы. Изначально недовольство высказали жители микрорайона Суворовского. После этого пошли сообщения о проблемах и от жителей других районов города.
В зимнее время, по контрактам, на маршрутах должно быть больше автобусов.
Также администрация начала претензионную работу с перевозчиками. Компания «Янтарь 1» из-за недовыпуска своих автобусов получила требование до 24 апреля организовать стопроцентный выпуск транспорта. Если этого они не сделают, то администрация расторгнет контракт и автотранспортное предприятие попадет в «черный список» антимонопольщиков.
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