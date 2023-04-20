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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:47

В военкомате Ростовской области ответили на самые популярные вопросы родителей призывников

Военком рассказал, смогут ли срочника привлечь к участию в спецоперации
Михаил СТРИЖЕВ
Чаще всего родители призывников спрашивают, смогут ли их привлечь к участию в спецоперации.

Чаще всего родители призывников спрашивают, смогут ли их привлечь к участию в спецоперации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В военном комиссариате Ростовской области назвали самые популярные вопросы родителей призывников. В интервью «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM военком Игорь Егоров разъяснил каждый из них.

Чаще всего родители призывников спрашивают, смогут ли их привлечь к участию в спецоперации. Егоров отметил, что все срочники проходят службу на территории Росси, до присоединения новых регионов. Их не будут направлять в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

— 60% будут проходить службу в Южном военном округе, около 40% — в Ростовской области, — напомнил военком Ростовской области.

Еще один вопрос касается материального обеспечения солдат. Егоров заверил, что всех призывников обеспечивают летней и зимней формой, а также войсковым питанием.

Напомним, первая отправка срочников к местам службы пройдет 21 апреля. Напутствовать призывников будет заместитель губернатора Вадим Артемов.

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