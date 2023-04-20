В Ростовской области первая отправка призывников к местам службы пройдет 21 апреля

60% призывников будут проходить службу в Южном военном округе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области 21 апреля пройдет первая отправка призывников к месту службы. Об этом рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

— В части направят более ста ребят. Напутствовать призывников будет заместитель губернатора Вадим Артемов, — прокомментировал военный комиссар.

По его словам, 60% новобранцев будут проходить службу в Южном военном округе, около 40% — в Ростовской области. Вооруженные силы пополнят более 200 юношей-казаков. 15 лучших представителей Ростовской области будут направлены в Кремлевский Президентский полк.

Ранее Игорь Егоров сообщил, что срочников не будут привлекать для участия в спецоперации. их не будут направлять на службу в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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