В Ростовской области без вести пропала 56-летняя женщина

Женщина не выходит на связь больше пяти дней. Фото: "ЛизаАлерт"
В Каменском районе без вести пропала 56-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
Марину Соболеву видели последний раз 15 апреля. После чего она перестала выходить на связь и отвечать на смс. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие районы, чтобы найти женщину.
Согласно ориентировке, рост пропавшей – около 155 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.
В чем была одета женщина в день исчезновения – неизвестно.
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