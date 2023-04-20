Замминистра строительства Ростовской области Валерий Савельев ушел в отставку

Кто займет место Савельева, пока не сообщается. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ушел в отставку заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Информацию об увольнении Валерия Савельева «КП-Ростов-на-Дону» подтвердили в правительстве Ростовской области.

Савельев занимал должность замминистра с июля 2022 года. До этого он в течение трех лет работал заместителем руководителя Региональной службы госстройнадзора области — начальником Ростовского управления по госстройнадзору.

Напомним, 20 апреля стало известно, что министр образования Ростовской области Андрей Фатеев подал заявку на участие в выборах главы администрации Таганрога. Нового сити-менеджера определят в начале мая.

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