В Ростовской области решили отменить первомайские митинги и шествия

Вместо привычных мероприятий пройдут автопробеги и другие тематические акции
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области отменили первомайские митинги и шествия. Об этом сообщил зампредседателя Федерации профсоюзов региона Андрей Шпалов порталу ТАСС.
Так, в текущем году в донском регионе решили отложить традиционные первомайские шествия и митинги. Вместо них в области пройдут автопробеги и другие тематические акции. Привычные мероприятия отменили из-за соображений безопасности граждан.
Напомним, что накануне в регионе решили также изменить формат акции "Бессмертного полка". Ее решили провести в онлайн-формате.
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