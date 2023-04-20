В Ростовской области решили отменить первомайские митинги и шествия

Вместо привычных мероприятий пройдут автопробеги и другие тематические акции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области отменили первомайские митинги и шествия. Об этом сообщил зампредседателя Федерации профсоюзов региона Андрей Шпалов порталу ТАСС.

Так, в текущем году в донском регионе решили отложить традиционные первомайские шествия и митинги. Вместо них в области пройдут автопробеги и другие тематические акции. Привычные мероприятия отменили из-за соображений безопасности граждан.

Напомним, что накануне в регионе решили также изменить формат акции "Бессмертного полка". Ее решили провести в онлайн-формате.

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