В Ростове-на-Дону в ДТП столкнулись три автомобиля

Автомобили получили механические повреждения
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростове в ДТП столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 20 апреля около 9:20.
По предварительной информации, водитель "Хендай" двигался по улице Мадояна. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль "ВАЗ", который отбросило в другую машину такой же марки.
Как сообщили в пресс-службе, в результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове по гарантии дорожники отремонтировали 15 объектов
Всего они привели в порядок 5 759 кв метров асфальтобетонного покрытия