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НовостиОбщество20 апреля 2023 18:10

В Ростове-на-Дону в ДТП столкнулись три автомобиля

Авария произошла на улице Мадояна
Лейла МИРИШОВА
Автомобили получили механические повреждения

Автомобили получили механические повреждения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове в ДТП столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 20 апреля около 9:20.

По предварительной информации, водитель "Хендай" двигался по улице Мадояна. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль "ВАЗ", который отбросило в другую машину такой же марки.

Как сообщили в пресс-службе, в результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал.

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