Под Шахтами водитель школьного автобуса врезался в легковушку

От удара у легковушки смяло капот. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Октябрьском районе Ростовской области пожилой водитель школьного автобуса врезался в иномарку. Авария произошла около 16 часов 20 апреля под Шахтами, в поселке Каменоломни.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 77-летний шофер общественного транспорта ехал по улице Восточной. В районе дома №1 он повернул налево, в сторону Островского. В тот момент по встречной полосе двигался "Хендай Акцент" под управлением 43-летнего водителя.

Автомобилисты не смогли избежать столкновения. От удара у легковушки смяло капот. Автобус тоже получил механические повреждения. К счастью, В ДТП обошлось без пострадавших.

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(Подробности)