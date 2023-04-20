В Ростовской области открывается поливной сезон

Протяженность магистральных каналов порядка 1600 км. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области начинается поливной сезон. Об том сообщили на сайте регионального правительства.

Так, 20 апреля подняли шандоры на головном сооружении Донского магистрального канала и началось заполнение водой из Цимлянского водохранилища главной мелиоративной артерии Ростовской области - Донского магистрального канала. Максимальный объем составляет 250 кубометров в секунду.

- Кроме полива сельхозкультур, вода из Донского магистрального канала используется также на обводнение малых рек, рассоление водохранилищ, хозяйственные нужды и аквакультуру, – сообщается на сайте правительства.

В ведомстве также уточнили, что в ближайшее время начнется подача воды в оросительные системы, не связанные с ДМК: Нижне-Манычскую, Азовскую, Приморскую, Миусскую и другие. Сегодня мелиорируемые площади в регионе находятся на площади 265,6 тысячи гектаров. Протяженность магистральных каналов порядка 1600 км, сбросной коллекторно-дренажной системы — 800 км. Подачу воды производят 102 насосные станции.

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(Подробности)