В Ростовской области победители отраслевых и региональных образовательных проектов посетили атомную станцию

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Для юных победителей проектов «Школа Росатома», «Академия юных исследователей» и международном фестивале робототехники «РобоФинист» организовали экскурсию на Ростовскую АЭС.

Воспитанники фототехнического клуба Станции юных техников Волгодонска посетили информационный центр предприятия, где познакомились с устройством и принципами работы атомной станции. А также побывали на центральном и блочном щитах управления, а также в машинном зале третьего энергоблока.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

- Мы давно и плодотворно сотрудничаем со Станцией юных техников, ставшей опорной площадкой для многих образовательных проектов Росатома. И в сегодняшних воспитанниках СЮТ - талантливых и творческих юных исследователях, физиках и техниках - мы видим будущих работников нашего предприятия. Правительство страны и крупные российские компании, такие как Росатом, уделяют большое внимание системной работе по раскрытию потенциала молодежи. Наша атомная станция также активно участвуют в поддержке профориентационных, образовательных, просветительских и творческих проектов для молодежи», - поделился директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В атомной станции отмечают, что развитие отечественной науки и технологий напрямую зависит от качества диалога в профессиональном сообществе. В России продолжает расти число конкурсов и акселераторов для молодых специалистов, студентов и школьников, где новое поколение может представить свои идеи, стать частью рабочих групп по разработке инноваций и получить уникальный опыт. Укрепляется образовательная база, повышается доступность профориентационных программ для школьников, формируются условия, для того чтобы будущие специалисты, которые уже выбрали для себя направление развития, могли еще будучи школьниками проявить себя и получить поддержку для развития своих идей.