Дождь и пониженное атмосферное давление прогнозируют в Ростове в пятницу

Небольшие и умеренные осадки также могут пройти на выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 21 апреля, в Ростове-на-Дону ожидаются осадки, понизится атмосферное давление. Об этом можно судить по данным синоптиков Гидрометцентра.

Днем обещают около +15 градусов. Вероятность дождя - 85 %. Давление упадет до 746 мм ртутного столба. Ветер должен быть восточным и северо-восточным с переходом на западный и юго-западный 6-11 м/с, иногда порывы могут достигать 12-14 м/с.

Небольшие и умеренные осадки в донской столице также могут пройти на предстоящих выходных. Дневная температура воздуха будет колебаться от +12 до +16 градусов. По ночам обещают +4-9 градусов.

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