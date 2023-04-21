Донской военком рассказал, когда призывники начнут получать электронные повестки

Военком объяснил, когда ждать электронные повестки на Госуслугах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Когда начнут действовать электронные повестки, рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM.

— Работа по цифровизации уже идет. По закону № 127, подписанному президентом 14 апреля, электронные повестки начнут действовать с 1 апреля 2024 года, — объяснил Игорь Анатольевич и подчеркнул, что порядок получения повесток на портале Госуслуг станет известен уже после публикации постановления правительства.

Напомним, по новому закону документы призывникам будут отправлять и в письменном виде, и в электронном. Врученной повестка будет считаться с момента доставки в личном кабинете «соответствующего информационного ресурса».

По словам военкома, в этот призыв парни будут получать повестки как и раньше: заказным письмом с уведомлением, лично из рук сотрудников военных комиссариатов, а также по месту работы или учебы.

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