Сити-менеджер поздравил муниципальных служащих Ростова с Днем местного самоуправления

Наградили 23 лучших работника органов местного самоуправления. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил земляков с Днем местного самоуправления. Сити-менеджер отметил, что донская столица «развивается благодаря усилиям всего городского сообщества».

- Выражаю слова искренней признательности всем работникам органов местного самоуправления, депутатскому корпусу, Общественной палате и Контрольно-счетной палате, а также ТОСам за ваши профессионализм, преданность делу и желание сделать Ростов лучше, - написал Алексей Логвиненко.

Особые слова благодарности глава администрации также посвятил ветеранам органов местного самоуправления, которые внесли вклад в благополучие города.

- Желаю не останавливаться на достигнутом. Нам есть к чему стремиться. Новых идей, перспективных проектов, совместных мероприятий и стратегических планов! Здоровья, удачи и добра вам и вашим семьям, - пожелал Алексей Логвиненко.

Добавим, в преддверии профессионального праздника наградили 23 лучших работника органов местного самоуправления Ростова-на-Дону.

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