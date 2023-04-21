Жителя Ростовской области будут судить за дачу взятки инспектору ГИБДД

Теперь мужчине грозит не только административная ответственность, но и уголовная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мясниковском районе Ростовской области перед судом предстанет местный житель, подозреваемый в даче взятки инспектору Госавтоинспекции. Об этом сообщили в областной пресс-службе судов.

В обвинительном заключении отмечается, что ночью 5 февраля этого года инспектор ГИБДД остановил автомобиль. Предположительно, водитель был пьян. И, чтобы его не лишили прав и не выписали штраф, он решил дать взятку 10 тысяч рублей. Деньги он положил между передними сидениями. Но в итоге не только не решил проблему, а еще и существенно усугубил ее.

Теперь мужчине грозит не только административная ответственность за езду в пьяном виде, но и уголовная за дачу взятки. Вплоть до 8 лет лишения свободы.

Предварительные слушания по уголовному делу суд назначил на 5 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выньте руки из карманов: кто в Ростове-на-Дону чаще попадается на взятках

В региональном следкоме разъяснили, когда конфеты или милый презент трансформируется в уголовное дело (подробности)