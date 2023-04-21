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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:30

До 1 сентября в ростовском парке Левобережный установят скейт-площадку

Ее проект уже прошел госэкспертизу
Дмитрий Кутепов
Контракт на установку площадки власти планируют заключить к 1 июня.

Контракт на установку площадки власти планируют заключить к 1 июня.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Администрация Ростова выделила 44,6 млн рублей на возведение скейт-площадки в парке Левобережный. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в ходе личного приема.

— Проектно-сметная и рабочая документация для создания скейт-площадки на территории парка культуры и отдыха «Левобережный» уже разработана и одобрена госэкспертизой, — отметил Алексей Валентинович.

Контракт на установку площадки власти планируют заключить к 1 июня. А сдать ее — к 1 сентября.

В мае парку Левобережный исполнится пять лет. Его возвели к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На это ушло 800 миллионов рублей.

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