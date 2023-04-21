В Новошахтинске из кранов пошла мутная вода

В администрации связывают ухудшение качества воды с погодными условиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новошахтинске Ростовской области ухудшилось качество питьевой воды. В ней превышено предельно допустимое содержание примесей, из-за чего она стала мутной. Об этом сообщили в горадминистрации.

— В городе Новошахтинске превышена предельно допустимая концентрация по мутности в питьевой воде централизованной системы водоснабжения, — отмечается в сообщении городских властей.

В администрации связывают ухудшение качества воды с погодными условиями. Из-за этого она помутнела в водохранилище, из которого ведется ее забор.

Чтобы улучшить качество воды, увеличили дозировку коагулянта для ее очистки, стали брать пробы каждые 2 часа, а также усилили контроль за соблюдением техрегламента.

А пока этого не произошло, горожанам рекомендовали фильтровать воду перед употреблением или использовать бутилированную.

О том, какие заболевания может вызвать вода из кранов в Ростовской области, рассказали эксперты из Роспотребнадзора.