В военкомате Ростовской области ответили, могут ли вручить повестку на улице

Военком разъяснил, как могут вручить повестку. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В военном комиссариате Ростовской области ответили, могут ли вручить повестку на улице или в общественном месте. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил донской военком Игорь Егоров.

Егоров рассказал, что, согласно закону, повестку вручают работники комиссариата. Кроме того, документ можно получить от руководителя организации, в которой призывник учится или работает.

— Место в законе не прописано. Если данные должностные лица встретили гражданина на улице, они в праве вручить повестку, — прокомментировал военком.

Напомним, Игорь Егоров сообщил, что электронные повестки начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Порядок их получения станет известен после публикации соответствующего постановления.