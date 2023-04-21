Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 9:01

В военкомате Ростовской области ответили, могут ли вручить повестку на улице

Военком пояснил, от кого можно получить документ
Михаил СТРИЖЕВ
Военком разъяснил, как могут вручить повестку.

Военком разъяснил, как могут вручить повестку.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В военном комиссариате Ростовской области ответили, могут ли вручить повестку на улице или в общественном месте. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил донской военком Игорь Егоров.

Егоров рассказал, что, согласно закону, повестку вручают работники комиссариата. Кроме того, документ можно получить от руководителя организации, в которой призывник учится или работает.

— Место в законе не прописано. Если данные должностные лица встретили гражданина на улице, они в праве вручить повестку, — прокомментировал военком.

Напомним, Игорь Егоров сообщил, что электронные повестки начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Порядок их получения станет известен после публикации соответствующего постановления.