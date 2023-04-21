Из-за пожара на предприятии в Азове эвакуировали 100 человек

Огонь охватил 5 кв метров ангара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 апреля, в 9.16 утра в городе Азове Ростовской области произошел пожар в ангаре предприятия, расположенного в переулке Некрасова, 47. Об этом сообщили в областной пресс-службе МЧС.

Огонь охватил 5 кв. метров металлического ангара. При этом дым окутал помещение. Из-за этого из него эвакуировали 100 человек.

На ликвидацию возгорания ушло 26 минут.

Напомним, 19 апреля в Волгодонске пожарные вынесли из огня двух кошек. Во время тушения они услышали мяуканье в одной из комнат.