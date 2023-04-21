Военком Игорь Егоров рассказал, где будут служить призывники из Ростовской области

40% призывников останутся в Ростовской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военный комиссар из Ростовской области Игорь Егоров назвал территории, где будут служить призывники из Ростовской области. Об этом он рассказал в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону».

По словам Егорова, 60% призывников будут проходить службу на территории Южного военного округа. 40% будут направлены в части в Ростовской области.

— По традиции наша область отправляет 15 лучших своих представителей в Президентский полк, — добавил военком.

Он также отметил, что срочников не будут привлекать для участия в спецоперации. Их не будут направлять в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.