В Батайске пройдут отключения воды 26 апреля

Перед отключением воды желательно запастись ей. Фото: Дмитрий Кутепов

В следующую среду, 26 апреля, в Батайске и части Ростова не будет воды. Об этом предупредили в Ростовводоканале.

Отключат ее во всем Батайске и в части Ростова, на Зеленом острове и улице Путевой.

Коммунальщики отметили, что по графику ограничение будет действовать с 09.00 до 24.00. При этом предупредили, что могут и раньше возобновить подачу воды. Сообщать об этом они не будут.

На такую меру водоканалу пришлось пойти из-за замены участка водовода и запорной арматуры.

Напомним, сегодня в Новошахтинске из-за непогоды вода в кранах стала мутной. Сейчас эту проблему решают. А пока горожанам рекомендовали фильтровать водопроводную воду или использовать бутилированную.