Несколько десятков призывников из Ростовской области направились к местам службы

Ряды Вооруженных сил России должны пополнить около 5 тысяч жителей Дона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько десятков призывников из Ростовской области уже направились к местам несения службы. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

По словам чиновника, молодые люди будут проходить срочную службу на территории Южного военного округа.

Напомним, весенняя призывная кампания на Дону стартовала 1 апреля. Набирать солдат будут до 15 июля. Всего ряды Вооруженных сил России должны пополнить около 5 тысяч жителей Дона.

Власти Ростовской области подчеркивают: призыв срочников не связан с проведением специальной операции. Новобранцев обещают не отправлять на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Добавим, информацию о порядке призыва и прохождения военной службы можно получить по единому номеру «122».