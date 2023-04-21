На дорогах Ростовской области установили еще шесть комплексов фотовидеофиксации

Камеры снижают уровень аварийности на дорогах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в рамках нацпроекта на дорогах установили еще шесть комплексов фото- и видеофиксации. Это позволит снизить уровень аварийности и будет поддерживать дисциплинированность среди водителей, рассказала директор центра БДД Татьяна Русанова.

По словам специалиста, только за первый квартал 2023 года дорожные нарушители уже получили более 412 тысяч уведомлений. Средства от штрафов поступят в дорожный фонд, туда с января уже перечислили более 114,4 млн рублей.

Новые камеры разместили на следующих участках:

- трасса Мечетинская - Гуляй Борисовка – Нижнекугейский в Зерноградском районе (ограничение по скорости - 60 км/ч);

- трасса Целина - Ольшанка - Краснюков в Целинском районе (ограничение скорости - 70 км/ч);

- Усть-Донецкий район, хутор Листопадов, улица Центральная (ограничение скоростного режима - 60 км/ч);

- Родионово-Несветайский район, слобода Агрофеновка, улица Просвещенная (ограничение скоростного режима - 60 км/ч);

- слобода Родионово-Несветайская, улица 30 лет Победы (ограничение скоростного режима - 60 км/ч);

- трасса Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск в Семикаракорском районе (ограничение скоростного режима - 90 км/ч).

- За последние годы дорожные камеры показали себя как эффективный инструмент профилактики ДТП. Сейчас мы проводим работу по увеличению числа камер как на региональных, так и местных дорогах, что в конечном итоге должно привести к снижению аварий, в том числе с тяжкими последствиями, - отметил заместитель главы донского Минтранса Дмитрий Беликов.