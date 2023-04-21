Как поменять категорию годности в военном билете, рассказали в Ростовской области

Понадобится повторное обследование. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В военном комиссариате Ростовской области объяснили, как поменять категорию годности в военном билете. Об этом рассказал донской военком Игорь Егоров в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону».

— Поменять категорию годности можно. Для этого необходимо обратиться в муниципальный военкомат, где проведут необходимое обследование, и внесут изменения, — сообщил Егоров.

Военком также рассказал, каким образом могут вручить повестку в Ростовской области. По его словам, документ можно получить от сотрудников военных комиссариатов, а также от руководителей организаций, где призывник работает или учится. Ожидается, что электронные повестки начнут приходить с 1 апреля 2024 года.