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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:23

В Ростове при столкновении двух иномарок пострадала 15-летняя девушка

Водитель "Мерседес Бенс" при повороте налево столкнулась с другим автомобилем
Лейла МИРИШОВА
С травмами пострадавшую доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

С травмами пострадавшую доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 21 апреля около 7:20.

По предварительной информации, 44-летняя водитель "Мерседес Бенс" при повороте налево с проспекта Стачки на улицу Тружеников, врезалась с "Фордом", под управлением 40-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир «Мерседес Бенс». Она сидела на переднем пассажирском сидении, пристегнута ремнем безопасности. Ее доставили в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)