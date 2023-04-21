В апреле на Wink состоится премьера сериала «Операция “Неман”» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Премьерный показ военной драмы «Операция “Неман”» (16+) стартует 27 апреля в онлайн-кинотеатре Wink. А уже в мае картину покажут в эфире РЕН ТВ. «Операция “Неман”» — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Драма объединяет традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками. Фильм снят по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова «Момент истины». Его действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. По сюжету оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта должна найти диверсантов во главе с опытным агентом.

Основной постер и характер-постеры: https://disk.yandex.ru/d/wpJOSkVaVFcotg

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ImD2g017TwA

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/GBvPgVZMRf90Ig

Драма объединяет традиции военного кино и современные технологии Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Для Wink стало хорошей традицией накануне Дня Победы устраивать премьеру захватывающих фильмов о Великой Отечественной войне. В прошлом году мы до телеэфира на РЕН ТВ показали проект “СМЕРШ. Продолжение” и он заслуженно вошел в топ просмотров. “Операция “Неман” будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев, — отметил директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. Режиссер – Сергей Виноградов. В сериале снялись Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров и другие.

Реклама. ПАО «Ростелеком»