В Ростове стали продавать веселящий чай из Китая

Все сорта китайского чая у мужчины изготовлены по особой ускоренной технологии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове стали продавать веселящий чай. Такое объявление появилось на одной из Интернет-досок с объявлениями. Продавец уверяет, что у него есть не только бодрящие и тонизирующие напитки, но и и веселящие и даже с эффектом алкогольного опьянения.

- Чай обладает веселым настроем, тонким изысканным ароматом и непревзойденным вкусом с фруктовыми тонами, - нахваливает ростовчанин товар. - Послевкусие долгое, с особой сладостью. Во время заваривания напиток приобретает темно-красный цвет.

Секрет же напитка, по словам продавца, в особой технологии быстрого состаривания чая, а в составе только сухофрукты.

Просит за пакетик этого чудо-питья продавец 105 рублей. А чай с 11-летней выдержкой, который якобы способен придать чувство легкости и эйфории, можно приобрести по 200 рублей за пять граммов.

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