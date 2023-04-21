В Ростовской области в 2023 году из ветхого жилья переселят более 1400 человек

На данный момент 4 тысячи кв. метров опасного жилья покинули 205 человек. Фото: Дмитрий Кутепов

За весь 2023 год власти Ростовской области намерены переселить из 22 тысяч кв. метров ветхого жилья 1464 человека. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

На данный момент 4 тысячи кв. метров опасного жилья покинули 205 человек.

Сейчас расселяют дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. По плану, завершить эти работы надо до конца 2024 года. Но власти намерены это сделать на год раньше — до конца 2023 года.

Параллельно этому ведется работа по расселению домов, которые признали аварийными с начала 2017 года. С 2020 по 2023 годы новоселами стали 1956 человек.

— Параллельно мы в числе первых российских субъектов ведем расселение фонда, признанного аварийным с 2017 года. За период 2020-2023 новоселами стали 1956 человек, они расселены с 39,59 тысячи квадратных метров жилья, — отметил замминистра строительства области Сергей Вифлянцев. Средства на это используют из регионального и местного бюджетов.

Напомним, в прошлом году из ветхого фонда переселили 818 жителей донских шахтерских территорий.