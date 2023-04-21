Ростовчанам представили альтернативу традиционному микрокредитованию

Фото: пресс-служба ВТБ

Ростовчане теперь могут оформить кредит на малые суммы в одном из крупнейших банков. В этот сегмент кредитного рынка выходит ВТБ. По сообщению банка, жители региона получат возможность взять «кредит-малыш» на сумму до 30 тысяч рублей на любые цели.

Уже выдано 20 тысяч займов со средним чеком 14 тысяч рублей.

- Мы запускаем альтернативу традиционному микрокредитованию. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования, и сейчас подводим итоги за 5 месяцев работы. Эта опция рассчитана в первую очередь на клиентов, которым средства необходимы «здесь и сейчас». Он актуален для людей с любым уровнем дохода, например, молодёжи, которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории как можно раньше, – прокомментировал Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.