Донской завод отправил корпуса атомных реакторов и парогенераторы в Китай и Индию

Все оборудование весит 3,4 тысячи тонн. Фото: правительство Ростовской области.

В пятницу, 21 апреля, завод Атоммаш, расположенный в городе Волгодонске Ростовской области, отправил в Китай и Индию два корпуса для ядерных реакторов и восемь парогенераторов. Об этом сообщили в донском правительстве.

— Отгрузка одновременно двух комплектов ключевого оборудования с одной производственной площадки осуществляется Росатомом впервые в истории мировой атомной энергетики, — отметил замгубернатора Игорь Сорокин.

Высокотехнологичное оборудование предназначено для седьмого энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае и пятого энергоблока Куданкуламской АЭС. Их построили по российскому проекту.

Все оборудование весит 3,4 тысячи тонн. Каждый реактор — по 320 тонн, парогенератор — по 350 тонн. Вначале все отвезут на автомобилях в порт Санкт-Петербурга, затем на баржах — в Китай и Индию.

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