Банки внедряют электронные анкеты для клиентов крупного бизнеса

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По сообщению ВТБ, представители крупного бизнеса получили возможность заполнять анкету со всеми необходимыми данными удаленно в электронном виде. Таким образом пакет документов сократился до одного листа.

Анкета автоматически заполняется данными из доверенных источников (ФНС, Росстат, СПАРК), а клиенту остается только актуализировать или добавить недостающую информацию, затем подписать и предоставить одностраничный документ в банк. Процесс полностью оцифрован и занимает несколько минут. Вносимые сведения проверяются на актуальность автоматически.

- Внедрив это решение, мы оптимизировали и упростили клиентский путь, при этом переведя взаимодействие в цифровое поле. Благодаря новой услуге крупные клиенты сэкономят время на осуществлении рутинных операций, а банк сократит трудозатраты своих специалистов на обработку документов, — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.