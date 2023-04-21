В Ростовской области заложат первый камень в памятник «Донским казакам от благодарных потомков»

Фото: предоставлено этно-музеем «Тихий Дон».

В Ростовской области в четверг, 27 апреля, наградят призеров Всероссийского конкурса скульптурных эскизов памятника «Донским казакам от благодарных потомков». В этот же день состоится закладка первого камня в хуторе Старозолотовском Константиновского района.

Всего на конкурс заявки подали более 30 участников из разных регионов России. Среди них были как уже известные художники, так и начинающие таланты. Около года шли отбор и рассмотрение конкурсных вариантов. Их рассматривали члены жюри — искусствоведы и художники федерального уровня.

- Идея памятника - увековечить память о донских героях прошлого и настоящего. Это будет уникальный объект для Ростовской области. Надеемся, что он станет значимым местом для жителей и гостей региона, - рассказала создатель музея «Тихий Дон» и этно-хутора «Старозолотовский» Ирина Узденова, чья семья выделила на возведение памятника 20 миллионов рублей.

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