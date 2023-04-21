Ростовчан предупредили о возможных подтоплениях из-за непогоды

Под воду могут уйти низменные территории и подвалы. Скриншот из видео областной пресс-службы МЧС
Власти Ростова предупредили горожан о сильных дождях с грозами, которые продлятся до понедельника, 24 апреля.
По данным Гидрометцентра, ухудшение погоды будет и в других муниципалитетах Ростовской области.
Из-за этого ростовчан предупредили о возможном подтоплениях низменностей и подвалов.
Напомним, неделю назад, 14 апреля, в Ростове спасатели откачивали воду с территории частного сектора на улице Шоссейной. Там она проникла не только на участки, но и в дома.
В тот же день горожане пожаловались на подземный переход возле «Ростов-Арены», где во время дождя вода капала с потолка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Ростова на несколько дней отключат горячую воду
Из-за испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя ограничат подачу горячей воды с 21 по 25 апреля (подробности)