Ростовчан предупредили о возможных подтоплениях из-за непогоды

Под воду могут уйти низменные территории и подвалы. Скриншот из видео областной пресс-службы МЧС

Власти Ростова предупредили горожан о сильных дождях с грозами, которые продлятся до понедельника, 24 апреля.

По данным Гидрометцентра, ухудшение погоды будет и в других муниципалитетах Ростовской области.

Из-за этого ростовчан предупредили о возможном подтоплениях низменностей и подвалов.

Напомним, неделю назад, 14 апреля, в Ростове спасатели откачивали воду с территории частного сектора на улице Шоссейной. Там она проникла не только на участки, но и в дома.

В тот же день горожане пожаловались на подземный переход возле «Ростов-Арены», где во время дождя вода капала с потолка.

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